«Уральские пельмени» возвращаются в КВН

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«Уральские пельмени» примут участие во Встрече выпускников КВН, которая пройдет 3 сентября в Екатеринбурге, об этом на своей странице в соцсети сообщил участник команды Сергей Исаев.
Сюжеты: Екатеринбург
Встреча выпускников пройдет в Екатеринбурге впервые. Съемки передачи для Первого канала состоятся на площадке «Екатеринбург ЭКСПО». Вместе с «Уральскими пельменями» в мероприятии примут участие Сборная Камызякского края по КВН и «Город Пятигорск». Участников традиционно ждет разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.
Дорогие друзья, свершилось! Мы возвращаемся в КВН,написал на своей странице в соцсети Сергей Исаев.
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