«Уральские пельмени» возвращаются в КВН

Встреча выпускников пройдет в Екатеринбурге впервые. Съемки передачи для Первого канала состоятся на площадке «Екатеринбург ЭКСПО». Вместе с «Уральскими пельменями» в мероприятии примут участие Сборная Камызякского края по КВН и «Город Пятигорск». Участников традиционно ждет разминка, СТЭМ и музыкальное домашнее задание.