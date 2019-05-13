В Израиле стартовал международный вокальный конкурс «Евровидение»

Конкурс «Евровидение» начался с дефиле представителей 41 страны-участницы, конкурсанты прошли на площади у театра Габима в центре Тель-Авива. В этот же день торжественно открылась «Деревня «Евровидения», где организованы несколько зон с большими экранами, на которые будет транслироваться шоу, там же разместилась официальная фан-зона международного конкурса. Также для зрителей организованы 85 гастрономических палаток и стометровый бар. Общая площадь «Деревни «Евровидения» — 6 гектаров.