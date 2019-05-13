В Израиле стартовал международный вокальный конкурс «Евровидение»
В Тель-Авиве стартовал международный конкурс вокалистов «Евровидение», на котором Россию во второй раз представляет Сергей Лазарев, пишут «Новые известия».
Конкурс «Евровидение» начался с дефиле представителей 41 страны-участницы, конкурсанты прошли на площади у театра Габима в центре Тель-Авива. В этот же день торжественно открылась «Деревня «Евровидения», где организованы несколько зон с большими экранами, на которые будет транслироваться шоу, там же разместилась официальная фан-зона международного конкурса. Также для зрителей организованы 85 гастрономических палаток и стометровый бар. Общая площадь «Деревни «Евровидения» — 6 гектаров.
Полуфиналы состоятся 14 мая и 16 мая. Финал конкурса назначен на 18 мая.
Напомним, что Россию уже во второй раз представляет Сергей Лазарев под руководством Филиппа Киркорова. В первый раз певцу не удалось одержать победу. На пресс-конференции после конкурса Филипп Киркоров пояснил, что не исключает возможности снижения голосов жюри в отношении России из-за политической обстановки.