Нижний Тагил потратит 118 миллионов на проект реконструкции станции водоподготовки
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации и выполнения инженерных изысканий для строительства и реконструкции инженерных коммуникаций станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск. Сумма контракта — 117,9 миллиона рублей.
Работа поделена на два этапа. Первый предполагает разработку, оформление и согласование с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проекта освоения лесов, работу с проектом планировки и межевания магистрального водовода. Кроме того, на данном этапе будут выполнены инженерные изыскания и подготовлена документация. Итогом станет получение положительного заключения госэкспертизы. Первый этап будет проходить с июня 2020 года по февраль 2021 года (270 дней). После этого следует разработка рабочей документации с марта по май 2021 года (90 дней).
Оплата будет проводиться также поэтапно. За первую часть работ подрядчик получит 40% от общей стоимости контракта, за вторую, соответственно, 60% в течение 30 дней с даты подписания заказчиком акта сдачи-приемки.
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе — 3 июня.