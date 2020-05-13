Нижний Тагил потратит 118 миллионов на проект реконструкции станции водоподготовки

Работа поделена на два этапа. Первый предполагает разработку, оформление и согласование с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проекта освоения лесов, работу с проектом планировки и межевания магистрального водовода. Кроме того, на данном этапе будут выполнены инженерные изыскания и подготовлена документация. Итогом станет получение положительного заключения госэкспертизы. Первый этап будет проходить с июня 2020 года по февраль 2021 года (270 дней). После этого следует разработка рабочей документации с марта по май 2021 года (90 дней).