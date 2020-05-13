В Екатеринбурге летом пройдет ралли ретро-автомобилей
Сегодня, 08:38Свободное времяФото: Автоклуб "Old Motors Тюмень" во "Вконтакте"
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В Екатеринбурге состоится ралли ретро-автомобилей «Олд Моторс». Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на полтора месяца, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Смысл ралли состоит в том, чтобы проехать заданный маршрут за отведенное время. Участвовать в мероприятии могут только ретро-автомобили. При этом на старте и финише будет проведена выставка машин.
Представитель клуба «Олд Моторс» Константин, рассказал порталу, что ралли было запланировано на 23 мая, но из-за коронавируса мероприятие перенесли на 4 июля. В этот день состоится первый этап. Второй этап планируется провести в сентябре.
Принять участие можно в одной из трех категорий — ретро-автомобили (до 1970 года выпуска), классические (1970–1980 годы выпуска, а также их модификации до 1986 года), свободный (до 1985 года выпуска, а также более поздних годов по согласованию).
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