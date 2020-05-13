В Екатеринбурге летом пройдет ралли ретро-автомобилей

Смысл ралли состоит в том, чтобы проехать заданный маршрут за отведенное время. Участвовать в мероприятии могут только ретро-автомобили. При этом на старте и финише будет проведена выставка машин.

Представитель клуба «Олд Моторс» Константин, рассказал порталу, что ралли было запланировано на 23 мая, но из-за коронавируса мероприятие перенесли на 4 июля. В этот день состоится первый этап. Второй этап планируется провести в сентябре.