Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в мечети в Нижнем Тагиле

Праздник верующие отмечаются 13 мая. Ураза-байрам приурочен к окончанию поста в месяц Рамадан. В прошлом году на мероприятии присутствовали лишь несколько человек, из-за коронавирусных ограничений. В этот раз более тысячи человек посетили мечеть на улице Восточная в Нижнем Тагиле, пишет ИА "Все новости".