Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в мечети в Нижнем Тагиле

Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в мечети в Нижнем Тагиле
Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам в мечети в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:45Свободное времяФото: 2gis.ru
Мусульмане отпраздновали Ураза-байрам праздничным намазом в мечети на Красном Камне в Нижнем Тагиле.

Праздник верующие отмечаются 13 мая. Ураза-байрам приурочен к окончанию поста в месяц Рамадан. В прошлом году на мероприятии присутствовали лишь несколько человек, из-за коронавирусных ограничений. В этот раз более тысячи человек посетили мечеть на улице Восточная в Нижнем Тагиле, пишет ИА "Все новости".

В связи с праздником для верующих были проведены намазы в дневное и ночное время. В этот день мечеть посетить может человек любой конфессии.

Напомним, 13 мая в Екатеринбурге из-за празднования Ураза-байрам случился транспортный коллапс. Жители не могли дождаться общественного транспорта, чтобы добраться на работу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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