Тагильчанка стала победительницей конкурса «Мисс УИС 2017» в Свердловской области (ВИДЕО)

Сотрудница ИК-6 получила корону из рук временно исполняющего полномочия начальника ГУФСИН полковника внутренней службы Олега Давиденко. Заметим, что победительница работает на должности мастера цеха в ИК-6. Под ее руководством заключенные шьют костюмы различной сложности.

Все участницы получили цветы из рук благодарных зрителей и доказали, что в ГУФСИН работают не просто профессионалы, но еще и красивые, талантливые девушки.