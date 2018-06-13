Финалистка шоу «Песни» из Екатеринбурга записала саундтрек к фильму ужасов (ВИДЕО)

Как рассказывает сама Кристина, Максим Фадеев еще во время шоу предложил записать ей песню к фильму. Результат совместной работы с продюсером не заставил себя ждать.

Кристина Кошелева родилась и выросла в Сысерти, но сейчас учится в Екатеринбурге. В этом году она дошла до финала шоу «Песни», но победить не смогла. Несмотря на это, продюсер Максим Фадеев заключил с Кристиной контракт, пишет «Наша газета».