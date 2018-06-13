Семён Слепаков написал шуточную песню про Кадырова и сборную России (ВИДЕО)

11 июня на странице Youtube-канала Семёна Слепакова было опубликовано видео с исполнением шуточной песни про главу Чечни Рамзана Кадырова и сборную Россию по футболу. Комик спел о том, что бы случилось при назначении Рамзана Ахматовича главным тренером национальной сборной.

Рамзан, Рамзан, Рамзан, несется Жирков как «Сапсан», Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан поёт Слепаков на видео

В песне сборная России проигрывает со счётом 0:2 и расстроенный Кадыров возвращается назад в Чечню.

Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя говорится в песне.

С момента публикации ролик набрал более 2 млн просмотров и 138 тыс. отметок «мне нравится».