Семён Слепаков написал шуточную песню про Кадырова и сборную России (ВИДЕО)
13 июня, 06:35Свободное время
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Российский комик Семён Слепаков представил, что бы произошло со сборной России по футболу в случае назначения главным тренером Рамзана Кадырова. Последствия данного решения Слепаков представил в виде песни.
11 июня на странице Youtube-канала Семёна Слепакова было опубликовано видео с исполнением шуточной песни про главу Чечни Рамзана Кадырова и сборную Россию по футболу. Комик спел о том, что бы случилось при назначении Рамзана Ахматовича главным тренером национальной сборной.
Рамзан, Рамзан, Рамзан, несется Жирков как «Сапсан», Смолов идет на таран, Дзюба в прыжке как Тарзан поёт Слепаков на видео
В песне сборная России проигрывает со счётом 0:2 и расстроенный Кадыров возвращается назад в Чечню.
Так, все отойдите, не утешайте меня, это не слезы, это капли дождя говорится в песне.
С момента публикации ролик набрал более 2 млн просмотров и 138 тыс. отметок «мне нравится».
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