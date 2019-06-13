Куйвашев спел в хоре с жителями Свердловской области

Тысячи свердловчан собрались 12 июня в Историческом сквере Екатеринбурга, чтобы спеть хором песни, прославляющие Родину, город, труд человека, патриотизм. К ним присоединились Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и космонавт Сергей Прокопьев.

Мы славим Екатеринбург и Свердловскую область. Славим нашу великую Россию, чтобы свободный и сильный голос нашей Родины не смолкал в веках и тысячелетиях,подчеркнул губернатор.