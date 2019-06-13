Куйвашев спел в хоре с жителями Свердловской области
Сегодня, 08:02Свободное времяФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области принял участие в мероприятии «Хором славим Россию и город», прошедшем 12 июня в Екатеринбурге, сообщает правительство региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Тысячи свердловчан собрались 12 июня в Историческом сквере Екатеринбурга, чтобы спеть хором песни, прославляющие Родину, город, труд человека, патриотизм. К ним присоединились Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский и космонавт Сергей Прокопьев.
Мы славим Екатеринбург и Свердловскую область. Славим нашу великую Россию, чтобы свободный и сильный голос нашей Родины не смолкал в веках и тысячелетиях,подчеркнул губернатор.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Во время хорового пения тексты песен транслировались на мультимедийном экране. По официальным данным, в мероприятии приняли участие 13 тысяч свердловчан.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей