В Свердловской области впервые после пандемии пройдет Сабантуй

Отмечается, что на территории Свердловской области проживают более 160 народов. Сабантуй является межнациональным праздником и в нем могут принять участие представители разных народов. Праздничная площадка обычно содержит более десятка подворий. Гостям предлагается попробовать национальные блюда, принять участие в спортивных соревнованиях и узнать культурные особенности народов.