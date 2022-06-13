В Свердловской области впервые после пандемии пройдет Сабантуй

Национальный праздник состоится 3 июля на территории Сысертского ГО, сообщили в департаменте информполитики региона.
Евгений Куйвашев также утвердил состав оргкомитета и дал несколько поручений в плане организации и проведения праздника профильным комиссиям и ведомствам. Особенное внимание уделяется безопасности общественного порядка и безопасности граждан.
Отмечается, что на территории Свердловской области проживают более 160 народов. Сабантуй является межнациональным праздником и в нем могут принять участие представители разных народов. Праздничная площадка обычно содержит более десятка подворий. Гостям предлагается попробовать национальные блюда, принять участие в спортивных соревнованиях и узнать культурные особенности народов.