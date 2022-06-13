В Свердловской области впервые после пандемии пройдет Сабантуй

В Свердловской области впервые после пандемии пройдет Сабантуй
В Свердловской области впервые после пандемии пройдет Сабантуй
Сегодня, 16:39Свободное времяИрина КириловаФото: Департамент информполитики Свердловской области
В Свердловской области стартовала подготовка к празднованию Сабантуя. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Национальный праздник состоится 3 июля на территории Сысертского ГО, сообщили в департаменте информполитики региона.

Евгений Куйвашев также утвердил состав оргкомитета и дал несколько поручений в плане организации и проведения праздника профильным комиссиям и ведомствам. Особенное внимание уделяется безопасности общественного порядка и безопасности граждан.

Отмечается, что на территории Свердловской области проживают более 160 народов. Сабантуй является межнациональным праздником и в нем могут принять участие представители разных народов. Праздничная площадка обычно содержит более десятка подворий. Гостям предлагается попробовать национальные блюда, принять участие в спортивных соревнованиях и узнать культурные особенности народов.

Сюжеты:
Новости УрФО
Свердловская областьпраздникСабантуй#2
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