Космический парад трех светил галактики смогут наблюдать жители Свердловской области 20 июля (ФОТО)
13 июля 2017, 14:45Свободное времяЕлена Южакова
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Местные жители Среднего Урала в июле будут наблюдать космический парад с участием главных светил небосвода. При этом увидеть это можно будет невооруженным глазом: для этого не потребуются специальные приборы.
Сюжеты: Екатеринбург
Представители обсерватории Уральского федерального университета рассказали, что 20 июля, в 03:00 ночи, можно будет наблюдать необычное космическое явление.
Три светила галактики –, Луна, Венера и яркая красная звезда Альдебаран – встанут невысоко над горизонтом в одну линию на востоке. Для наблюдения за космическими телами не потребуется специальная техника, сообщает Е1.RU.
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Фото: Е1.RU
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