Космический парад трех светил галактики смогут наблюдать жители Свердловской области 20 июля (ФОТО)

Представители обсерватории Уральского федерального университета рассказали, что 20 июля, в 03:00 ночи, можно будет наблюдать необычное космическое явление.

Три светила галактики –, Луна, Венера и яркая красная звезда Альдебаран – встанут невысоко над горизонтом в одну линию на востоке. Для наблюдения за космическими телами не потребуется специальная техника, сообщает Е1.RU.