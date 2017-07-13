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Космический парад трех светил галактики смогут наблюдать жители Свердловской области 20 июля (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Космический парад трех светил галактики смогут наблюдать жители Свердловской области 20 июля (ФОТО)

13 июля 2017, 14:45Свободное времяЕлена Южакова
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