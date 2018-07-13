Мокрые стены и потолок: крыша течет в доме в Богдановиче после капремонта
В Богдановиче в доме на улице Степана Разина, 56А течет крыша после сделанного капитального ремонта.
Дом в 2018 году попал в программу капитального ремонта. С начала лета поменяли мягкую кровлю. Заменили кровли корпусов подъездов. Однако частые проливные дожди вызывают протекание крыши, в результате чего у жильцов протекают потолки, намокают стены, отваливаются обои.
В январе мы переехали в новую квартиру, сделали капитальный ремонт, все насмарку. В коридоре обои и потолок желтые, а в комнате в пространстве между плитами перекрытия и натяжным потолком скопилась вода,рассказала жительница подъезда № 5.
Подъезды также пострадали от обильных осадков: подтеки на стенах от пятого до первого этажей.
По информации старшей по дому, в подъезде № 3 две недели назад сделали капитальный ремонт, на который было потрачено 90 тысяч рублей. Сейчас побеленные стены в желтых подтеках.
Отдел ЖКХ и энергетики администрации ГО Богданович и подрядная организация, выполнявшая ремонт, пока никак не прокомментировали ситуацию.