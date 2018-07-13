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Мокрые стены и потолок: крыша течет в доме в Богдановиче после капремонта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мокрые стены и потолок: крыша течет в доме в Богдановиче после капремонта

Вчера, 23:40Свободное время
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