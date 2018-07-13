Потомки Романовых примут участие в «Царских днях» в Екатеринбурге

На фестиваль, посвященный семье императора Николая II, приедут потомки царской семьи: княгиня Мария Романова и князь Павел Куликовский-Романов.

Великая княгиня Мария Владимировна является главой Российского императорского дома Романовых.

15 июля княгиня примет участие в богослужении, которое пройдет в Алапаевске. Литургию проведет патриарх Кирилл. Ожидается, что Мария Романова приедет в Екатеринбург 16 июля для участия в божественной литургии, посвященной царской семье.

17 июля княгиня посетит Ганину Яму, где также состоится богослужение. Служба пройдет ночью после крестного хода. В крестном ходе княгиня не будет принимать участие.

Также в столицу Урала приедет князь Павел Куликовский-Романов.