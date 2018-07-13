Загородный лагерь Нижнего Тагила «Золотой луг» отпраздновал 60-летие

На праздник по случаю 60-летия «Золотого луга» прибыли врио мэра Нижнего Тагила Владислав Пинаев, замглавы администрации по социальной политике Валерий Суров, начальник ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское» Татьяна Пинаева, а также представители городской Думы Нижнего Тагила.

С 1958 года в загородном лагере «Золотой луг» отдохнули десятки тысяч детей и подростков.

Директор лагеря Валентина Понятовская сообщила, что воспитанники спортивных школ продолжают тренировочный процесс в период отдыха в лагере, для этого созданы все условия: осуществлен ремонт в корпусах, оборудованы спортивные площадки, также открыта библиотека.

Владислав Пинаев поздравил ребят и сотрудников «Золотого луга», врио мэра Нижнего Тагила пообещал, что приложит усилия для привлечения в лагерь известных спортсменов для проведения мастер-классов.

Валерий Суров также обратился к собравшимся со словами поздравления и сообщил, что в будущем планируется перевести лагерь на круглогодичный режим работы.