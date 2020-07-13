Как правильно ухаживать за огурцами?

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Чтобы вырастить вкусные огурцы, необходимо правильно и тщательно за ними ухаживать на всех этапах роста. Узнаем, что потребуется для ухода за всходами огурцов или после посадки рассады как на открытом грунте, так и в теплице.
Минимальные требования для выращивания:
- При посадке семян огурцов необходимая температура воздуха должна быть 25-30 градусов. При завязи – ночью 18-21 градусов, днем – 25-27 градусов. Холод до 10 градусов остановит развитие растения, листья начнут желтеть, а при заморозках огурцы погибнут.
- Влажность воздуха должна быть 85-90%, земли – 75-85%. При засухе овощная культура желтеет и теряет ботву.
- Огурцы хорошо растут на солнечных участках, которые защищены от ветра. Но при этом лучше не садить их рядом с картофелем, редькой и редисом.
- Необходимо систематически подкармливать растения органическими удобрениями.
Этапы ухода за рассадой или огуречными всходами:
- Поливать необходимо, ориентируясь на пересыхание верхнего слоя грунта. Лучше всего это делать до восхода или после заката солнца обязательно теплой водой не ниже 22-25 градусов.
- Удобряют огурцы перед цветением азотными (мочевина, селитра аммиачная) и калийными (селитра калийная, калий хлористый, сернокислый) жидкими составами только после полива. Удобрение наносится под корень, не задевая листья.
- После каждого полива и подкормки нужно аккуратно разбивать образовавшуюся сухую жесткую земляную корку, стараясь при этом не повредить корешки.
- Не стоит забывать про прополку, иначе сорняки «задушат» молодые саженцы.
Прищипывание и формирование куста
Процедура прищипывания различается в зависимости от разновидности растения. Сортовые огурцы прищипывают над 4-5 листом, что стимулирует развитие боковых плетей. Гибридные - ведут строго в один стебель, по мере роста растения постепенно удаляют нижние ветви до высоты в 50 см. Следует помнить, что формирование куста облегчает уход за ним.
Уход за огурцами в холодную погоду
- На открытом грунте необходимо использовать агроволокно или пленку для укрытия, в теплице - дымовые шашки, горячие камни, электрическое отопление.
- Нужно уменьшить число поливов для предотвращения загнивания корней. При проливных дождях отменить поливы совсем.
- Свести к минимуму подкормку. По окончании холодов необходимы стимулирующие двухэтапные внекорневые подкормки: 0,3 %-й раствор комплексного минерального удобрения или 0,4 %-й раствор мочевины.
Интернет-магазин «Беккер» предлагает широкий выбор семян огурцов, которые проходят тщательный отбор, хранятся в оптимальных условиях и доставляются покупателю перед сроком посадки.
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