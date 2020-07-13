Как правильно ухаживать за огурцами?

Процедура прищипывания различается в зависимости от разновидности растения. Сортовые огурцы прищипывают над 4-5 листом, что стимулирует развитие боковых плетей. Гибридные - ведут строго в один стебель, по мере роста растения постепенно удаляют нижние ветви до высоты в 50 см. Следует помнить, что формирование куста облегчает уход за ним.