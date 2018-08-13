Гонорары Петросяна и Степаненко выросли в два раза после развода

После развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко, который сопровождался скандалом и был растиражирован во многих СМИ, стало известно, что количество заказов на выступления у бывших супругов выросли.
Летний период для большинства известных артистов является убыточным, так как в крупные города приезжает несколько популярных личностей, которые «крадут» зрителей друг у друга. Поэтому комики и эстрадные певцы вынуждены отменять концерты из-за того, что не набирается даже половина зрительного зала.
У Евгения Петросяна и Елены Степаненко после развода ситуация оказалась диаметрально противоположной. Один из авторитетных промоутеров России Сергей Лавров сообщил журналистам, что, например, у Петросяна открылось «второе дыхание».
Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна,сообщил Лавров.
Как сообщают «Новые Известия», причиной такого интереса может быть сопереживание артистам со стороны зрителей, которое позволяет взглянуть на известные личности как на обычных людей, у которых тоже есть семейные проблемы.