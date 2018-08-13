Гонорары Петросяна и Степаненко выросли в два раза после развода

Летний период для большинства известных артистов является убыточным, так как в крупные города приезжает несколько популярных личностей, которые «крадут» зрителей друг у друга. Поэтому комики и эстрадные певцы вынуждены отменять концерты из-за того, что не набирается даже половина зрительного зала.

У Евгения Петросяна и Елены Степаненко после развода ситуация оказалась диаметрально противоположной. Один из авторитетных промоутеров России Сергей Лавров сообщил журналистам, что, например, у Петросяна открылось «второе дыхание».

Еще год назад Евгений Ваганович ездил по маленьким дворцам культуры и далеко не всегда собирал залы. Сегодня организаторы концертов оборвали мне телефон. Все хотят Петросяна,сообщил Лавров.