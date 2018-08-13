Нагиев проведет танцевальный конкурс в Екатеринбурге в День города

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18 августа 2018 года в Екатеринбурге пройдет День города. Дмитрий Нагиев станет ведущим одного из мероприятий.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Екатеринбург-ТВ»
Шоумен проведет праздничное шоу «Голоса и танцы Екатеринбурга», которое пройдет на площади перед Театром драмы.
В мэрии города сообщили, что Дмитрий Нагиев также станет одним из членов жюри.
В конкурсе будут принимать участие вокалисты и танцоры из Екатеринбурга. Главный приз в каждой категории – 100 тысяч рублей.
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