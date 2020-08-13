В Екатеринбурге художник Покрас Лампас создал серию граффити на здании завода

В Екатеринбурге художник Покрас Лампас создал серию граффити на здании завода

Сегодня, 10:56Свободное времяPhoto: скриншот видео Telegram-канала XYZ Медиа
В Екатеринбурге на одном из зданий завода «Уралмаш» появилась серия работ, составляющих вместе манифест калликатуризма, известного художника Покраса Лампаса, сообщает E1.

В Telegram-канале XYZ Media сказано, что работы показывают идеи художественного стиля их исполнителя. На опубликованном видео показано, как художник работает в ночное время суток. На некоторых картинах проглядывают слова «манифест», «функция» и «13.08.2020 Уралмаш 03:49».

Напомним, в Екатеринбурге проходит фестиваль «Карт-бланш». Ранее уже появились работы посвященные протестам в Беларуси, цензура ЛГБТ и другие.

В 2019 году Покрас Лампас создал на площади «Первой пятилетки» «Супрематический крест», который через несколько дней был заасфальтирован коммунальщиками.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
художникЕкатеринбургПокрас Лампас
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb