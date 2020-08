В Екатеринбурге художник Покрас Лампас создал серию граффити на здании завода

В Екатеринбурге на одном из зданий завода «Уралмаш» появилась серия работ, составляющих вместе манифест калликатуризма, известного художника Покраса Лампаса, сообщает E1.

В Telegram-канале XYZ Media сказано, что работы показывают идеи художественного стиля их исполнителя. На опубликованном видео показано, как художник работает в ночное время суток. На некоторых картинах проглядывают слова «манифест», «функция» и «13.08.2020 Уралмаш 03:49». Напомним, в Екатеринбурге проходит фестиваль «Карт-бланш». Ранее уже появились работы посвященные протестам в Беларуси, цензура ЛГБТ и другие. В 2019 году Покрас Лампас создал на площади «Первой пятилетки» «Супрематический крест», который через несколько дней был заасфальтирован коммунальщиками.

