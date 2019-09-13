Названы сроки открытия «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

На первом этаже здания разместятся административные помещения, на остальных — музейные экспозиции. Первая выставка экспонатов из «Эрмитажа» откроется в конце 2020 года. Меняться выставка будет каждые шесть месяцев.

Кроме Екатеринбурга свои «Эрмитажи» появятся в Москве, Владивостоке, Калуге и Барселоне.