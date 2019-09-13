Названы сроки открытия «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге
Сегодня, 20:30Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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Строительство нового корпуса «Эрмитаж-Урал» завершится в мае 2020 года, для посетителей он откроется в конце ноября, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
На первом этаже здания разместятся административные помещения, на остальных — музейные экспозиции. Первая выставка экспонатов из «Эрмитажа» откроется в конце 2020 года. Меняться выставка будет каждые шесть месяцев.
Кроме Екатеринбурга свои «Эрмитажи» появятся в Москве, Владивостоке, Калуге и Барселоне.
В военные годы в Екатеринбургский художественный музей была полностью перевезена миллионная экспозиция «Эрмитажа». Стоимость реконструкции здания составляет 217 млн рублей. Мэрия столицы Урала четыре раза объявляла конкурс для выбора подрядчика. Победителем тендера в итоге стал «Атомстройкомплекс».
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