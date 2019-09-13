Нижнетагильский драматический театр открыл 74 творческий сезон
Сегодня, 18:49Свободное времяФото: пресс-служба драмтеатра
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13 сентября Нижнетагильский драматический театр открыл новый 74 творческий сезон, сообщает пресс-служба театра.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Новый сезон открылся спектаклем «Ханума». Зрителей поздравил с началом нового творческого сезона худрук театра Игорь Булыгин, а также директор театра Ольга Анисимова.
Перед спектаклем Игорь Булыгин зачитал поздравление от начальника управления культуры Нижнего Тагила Светланы Юрчишиной.
Пусть в этом сезоне с вами будут выдающиеся режиссёры, новые проекты и, конечно, верные поклонники, говорится в поздравлении.
Игорь Булыгин отметил, что труппа драмтеатра впервые за 14 лет отправится на гастроли в Новоуральск и Комсомольск-на-Амуре. В октябре тагильчане смогут увидеть спектакли театров из других городов.
Также зрители увидели первую экскурсию по обновленному театральному музею.
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