Нижнетагильский драматический театр открыл 74 творческий сезон

Новый сезон открылся спектаклем «Ханума». Зрителей поздравил с началом нового творческого сезона худрук театра Игорь Булыгин, а также директор театра Ольга Анисимова.

Перед спектаклем Игорь Булыгин зачитал поздравление от начальника управления культуры Нижнего Тагила Светланы Юрчишиной.

Пусть в этом сезоне с вами будут выдающиеся режиссёры, новые проекты и, конечно, верные поклонники, говорится в поздравлении.

Игорь Булыгин отметил, что труппа драмтеатра впервые за 14 лет отправится на гастроли в Новоуральск и Комсомольск-на-Амуре. В октябре тагильчане смогут увидеть спектакли театров из других городов.