В Нижнем Тагиле химический завод «Планта» отметил 80-летие
Сегодня, 19:08Свободное времяФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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13 сентября в Нижнем Тагиле прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию химзавода «Планта». Плантовцев поздравил глава города, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие прошло в ДК «Космос». Днем рождения завода считается 10 сентября — тогда с конвейера сошли первые снаряды. В годы ВОВ «Планта» изготавливала осколочные, зенитные и полубронебойные снаряды, с 1942 года заводчане изготавливали боевых заряды для «Катюш».
Владислав Пинаев отметил, что предприятие было награждено Орденом Красного Знамени. За годы войны были изготовлены 75 миллионов снарядов.
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Каждый десятый снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен в Нижнем Тагиле! Такой подвиг не мог остаться незамеченным, сказал мэр.
Также глава города отметил, что сегодня химзавод «Планта» — это современное предприятие и пожелал ему процветания, а сотрудникам завода благополучия и здоровья.
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