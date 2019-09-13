В Нижнем Тагиле химический завод «Планта» отметил 80-летие

Мероприятие прошло в ДК «Космос». Днем рождения завода считается 10 сентября — тогда с конвейера сошли первые снаряды. В годы ВОВ «Планта» изготавливала осколочные, зенитные и полубронебойные снаряды, с 1942 года заводчане изготавливали боевых заряды для «Катюш».

Владислав Пинаев отметил, что предприятие было награждено Орденом Красного Знамени. За годы войны были изготовлены 75 миллионов снарядов.

Каждый десятый снаряд, выпущенный по врагу, был изготовлен в Нижнем Тагиле! Такой подвиг не мог остаться незамеченным, сказал мэр.

Также глава города отметил, что сегодня химзавод «Планта» — это современное предприятие и пожелал ему процветания, а сотрудникам завода благополучия и здоровья.