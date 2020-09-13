Названы знаки зодиака, которым стоит заняться фитнесом в понедельник

Рыбы

Утро начнется не очень удачно. Неприятные встречи и проблемы отнимут очень много энергии. Одновременно навалится очень много текущей работы. От вас могут отвернуться люди, которые раньше вас поддерживали. Во второй половине дня с проблемами вы разберетесь, но очень устанете. Благоприятный день для кардинальной смены имиджа. Если есть проблемы с зубами, то следует найти время на визит к стоматологу. В отношениях со второй половинкой вы будете слишком зациклены на нюансах. Постарайтесь обернуть это в лучшую для вас сторону и обращать внимание только на приятные мелочи.