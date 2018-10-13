Тёплое, уютное и родное: Куйвашев выступил за сохранение названия аэропорта Кольцово

Глава региона признался, что ему нравится действующее название свердловского аэропорта Кольцово. Недавно в России начался конкурс по выбору новых наименований для ряда аэропортов страны, в их число попало и уральское Кольцово.

В своем аккаунте в Instagram губернатор выложил фотографию Кольцово и рассказал, какие эмоции вызывает этот аэропорт.

А мне нравится название Кольцово. Какое-то оно тёплое, уютное и родное. И ещё сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой,опубликовал в Instagram Евгений Куйвашев.

Запись Евгения Куйвашева в соцсети набрала уже более полутора тысяч лайков.