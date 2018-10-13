Тёплое, уютное и родное: Куйвашев выступил за сохранение названия аэропорта Кольцово
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о теплых чувствах к аэропорту Кольцово. Ранее в России началось голосование за новые названия аэропортов страны.
Сюжеты: Екатеринбург
Глава региона признался, что ему нравится действующее название свердловского аэропорта Кольцово. Недавно в России начался конкурс по выбору новых наименований для ряда аэропортов страны, в их число попало и уральское Кольцово.
В своем аккаунте в Instagram губернатор выложил фотографию Кольцово и рассказал, какие эмоции вызывает этот аэропорт.
А мне нравится название Кольцово. Какое-то оно тёплое, уютное и родное. И ещё сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой,опубликовал в Instagram Евгений Куйвашев.
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Запись Евгения Куйвашева в соцсети набрала уже более полутора тысяч лайков.
Проект «Великие имена России» с 11 октября по 5 декабря дает возможность выбрать новые имена для российских воздушных гаваней.
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