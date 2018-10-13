Уральский космонавт опубликовал фото с аварией на ракете «Союз»

Ракета упала 11 октября. Фотографии космонавт сделал с борта МКС, куда и направлялась ракета «Союз». На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые сумели спастись и успешно приземлились в Казахстане.

На фото видно, что отделился ракета-носитель, а дальше визуальный контакт с ракетой был утерян.