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Уральский космонавт опубликовал фото с аварией на ракете «Союз»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральский космонавт опубликовал фото с аварией на ракете «Союз»

Сегодня, 15:00Свободное время
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