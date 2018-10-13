Уральский космонавт опубликовал фото с аварией на ракете «Союз»

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев выложил в социальной сети кадры, на которых видна авария, произошедшая во время старта ракеты «Союз».
Сюжеты: Екатеринбург
Ракета упала 11 октября. Фотографии космонавт сделал с борта МКС, куда и направлялась ракета «Союз». На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, которые сумели спастись и успешно приземлились в Казахстане.
На фото видно, что отделился ракета-носитель, а дальше визуальный контакт с ракетой был утерян.
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В комментарии к фото Сергей Прокопьев выразил сожаление о том, что случилось, однако порадовался спасению своих коллег.
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