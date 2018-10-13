Уроженка Нижнего Тагила приняла участие в съёмках для конкурса от Playboy

Журнал проводит конкурс «Девушка года Playboy-2018», в котором принимает участие модель из столицы Урала Ирина Воржева. Девушка родилась и выросла в Нижнем Тагиле.

Для участниц была проведена фото- и видеосъемка. Девушка рассказала, что хочет попасть на обложку журнала, чтобы показать, что понятие красоты не связано с пошлостью и вульгарностью.