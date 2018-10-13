Жители села Елизаветинское посадили 70 деревьев во время праздника рябины
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В селе Елизаветинское под Нижним Тагилом 12 октября состоялся праздник, посвященный рябине, во время проведения которого были посажены 70 деревьев.
В ходе мероприятия жители села Елизаветинское, представители территориального управления администрации Нижнего Тагила и главы территориальных администраций посадили рябиновую аллею.
Во время праздника, посвященного уральскому дереву, для присутствующих была организована развлекательная программа с песнями, танцами, стихами и хороводами.
По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, в сельских населенных пунктах реализуется программа по благоустройству территорий, благодаря которой проходит организация зон отдыха, скверов для сельчан, а также проведение различных досуговых мероприятий.
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