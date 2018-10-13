Жители села Елизаветинское посадили 70 деревьев во время праздника рябины

Во время праздника, посвященного уральскому дереву, для присутствующих была организована развлекательная программа с песнями, танцами, стихами и хороводами.

По сообщению пресс-службы администрации Нижнего Тагила, в сельских населенных пунктах реализуется программа по благоустройству территорий, благодаря которой проходит организация зон отдыха, скверов для сельчан, а также проведение различных досуговых мероприятий.