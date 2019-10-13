Команда тагильских спасателей заняла первое место на соревнованиях «УРАЛСПАС»
Сегодня, 16:26Свободное времяФото: Центр защиты населения Нижнего Тагила
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Спасатели из Нижнего Тагила стали первыми на учениях «УРАЛСПАС».
Сюжеты: Нижний Тагил
Соревнования проходили в Первоуральске. Легендой учений стала авария на космическом корабле. В состав команды Центра защиты населения Нижнего Тагила вошли 11 спасателей.
Было нелегко. Много команд которые специально приезжают нас победить, рассказал TagilCity.ru руководитель Центра по защите населения Сергей Коперкин.
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