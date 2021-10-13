Новая туртропа по местам добычи золота и платины появилась под Нижним Тагилом

Новая туртропа по местам добычи золота и платины появилась под Нижним Тагилом
Новая туртропа по местам добычи золота и платины появилась под Нижним Тагилом
Сегодня, 13:45Свободное времяФото: 1МI
Туристическая тропа протянулась от парковки горнолыжного комплекса в поселке Уралец до Среднего пруда на реке Мартьян под Нижним Тагилом. Второй отрезок тропы откроют в ноябре.

Дощатая тропа протяженностью 1,2 километра имеет оборудованные лестницы с перилами и несколько мостиков через ручьи. Перед руководством кластера стояла задача сделать прогулку по тропе информативной и комфортной, сообщили TagilCity в пресс-службе туркластера «Гора Белая».

Фото:туркластер "Гора Белая"

В прежние времена в этих местах велась добыча золота и платины. На месте брошенного оборудования золотодобытчиков сформировались новые природные ландшафты и пейзажи,рассказал заместитель генерального директора управляющей компании туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» Евгений Манторов.

Также предполагается открыть второй отрезок тропы, его протяженность составит 2,3 километра. Часть нового отрезка будет деревянной, остальная останется грунтовой. На протяжении всего маршрута к ноябрю появятся 8 беседок для отдыха.

После реализации всей концепции развития курорта, посещаемость Белой должна вырасти с 300 тысяч до 1,5 миллионов туристов в год,отметил генеральный директор управляющей компании туристско-рекреационного кластера Леонид Гункевич.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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