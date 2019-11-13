Росгосцирк ответил на слова детского омбудсмена о завышенных ценах на билеты
Росгосцирк ответил на слова уполномоченного по правам ребенка в Екатеринбурге Игоря Морокова о завышенных ценах на билеты, сообщает E1.
В отделе по связям с общественностью Росгосцирка рассказали, что стоимость билетов зависит от цены программы. Учитывается количество артистов, животных, расходы на их содержание, сложность номеров и так далее.
Рацион питания, например, только обезьяны состоит из 32 наименований кормов, а тигр съедает 7 килограммов мяса в сутки, рассказали сотрудники отдела.
Также в компании отметили, что стоимость билетов на представления нельзя сравнивать с ценой посещения зоопарка, выставки, аквапарка и других мест развлечений, потому что затраты на создание одного циркового номера на порядок выше.
По словам представителей, Росгосцирк постоянно работает над тем, чтобы представления стали более доступными.
Напомним, детский омбудсмен прокомментировал стоимость билетов в цирк. По его мнению, цена на них слишком завышена. При этом, детских билетов в кассах нет, а потому посещение одного представления семье из четырех человек может быть не по карману.