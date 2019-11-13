Росгосцирк ответил на слова детского омбудсмена о завышенных ценах на билеты

В отделе по связям с общественностью Росгосцирка рассказали, что стоимость билетов зависит от цены программы. Учитывается количество артистов, животных, расходы на их содержание, сложность номеров и так далее.

Рацион питания, например, только обезьяны состоит из 32 наименований кормов, а тигр съедает 7 килограммов мяса в сутки, рассказали сотрудники отдела.

Также в компании отметили, что стоимость билетов на представления нельзя сравнивать с ценой посещения зоопарка, выставки, аквапарка и других мест развлечений, потому что затраты на создание одного циркового номера на порядок выше.

По словам представителей, Росгосцирк постоянно работает над тем, чтобы представления стали более доступными.