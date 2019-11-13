Свердловский губернатор стихом отреагировал на критику Захара Прилепина

Захар Прилепин на своей странице в соцсети накануне высказался касательно гуманитарного уровня вице-губернатора Сергея Бидонько. Причиной послужил отказ мэрии Екатеринбурга присвоить скверам и паркам имена известных писателей. Прилепин возмутился словами Бидонько о том, что Кормильцев и Рыжий, в честь которых предлагалось назвать скверы, «не такого масштаба авторы». Высказывание Бидонько писатель назвал «дичью».

Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети после высказывания Прилепина опубликовал стихотворение уральского поэта Бориса Рыжего:

Все, что взял у тебя, до копейки верну

И отдам тебе прибыль свою.

Никогда, никогда не пойду на войну,