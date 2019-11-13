Свердловский губернатор стихом отреагировал на критику Захара Прилепина
Сегодня, 12:43Свободное времяФото: Instagram Евгения Куйвашева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на конфликт свердловских чиновников и писателя Захара Прилепина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Захар Прилепин на своей странице в соцсети накануне высказался касательно гуманитарного уровня вице-губернатора Сергея Бидонько. Причиной послужил отказ мэрии Екатеринбурга присвоить скверам и паркам имена известных писателей. Прилепин возмутился словами Бидонько о том, что Кормильцев и Рыжий, в честь которых предлагалось назвать скверы, «не такого масштаба авторы». Высказывание Бидонько писатель назвал «дичью».
Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети после высказывания Прилепина опубликовал стихотворение уральского поэта Бориса Рыжего:
Все, что взял у тебя, до копейки верну
И отдам тебе прибыль свою.
Никогда, никогда не пойду на войну,
Никогда никого не убью.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей