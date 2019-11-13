В Екатеринбурге за 25 миллионов рублей продается трехкомнатная квартира с камином
Сегодня, 22:23Свободное времяФото: Объявление на Авито
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В Екатеринбурге выставлена на продажу квартира с настоящим камином. Объявление размещено на Авито. Стоимость объекта составляет 24 миллиона 990 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении говорится, что в квартире три комнаты, а общая площадь помещения составляет 138 кв. м. Располагается пентхаус на 21-м этаже многоквартирного жилого комплекса. В гостиной потолок достигает высоты шесть метров, что позволило разместить в ней настоящий камин.
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Одна из комнат продаваемой квартиры
Фото: Объявление на Авито
Кроме того, в квартире нет телевизоров, но в гостиному между металлическими балками есть экран для просмотра фильмов и телепередач. Когда фильм начинается, то портьеры автоматически закрываются и гаснет свет.
Продавец утверждает, что квартира идеально подойдет для молодой семьи из четырех человек.
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