В Екатеринбурге за 25 миллионов рублей продается трехкомнатная квартира с камином

В объявлении говорится, что в квартире три комнаты, а общая площадь помещения составляет 138 кв. м. Располагается пентхаус на 21-м этаже многоквартирного жилого комплекса. В гостиной потолок достигает высоты шесть метров, что позволило разместить в ней настоящий камин.

Одна из комнат продаваемой квартиры Фото: Объявление на Авито

Кроме того, в квартире нет телевизоров, но в гостиному между металлическими балками есть экран для просмотра фильмов и телепередач. Когда фильм начинается, то портьеры автоматически закрываются и гаснет свет.