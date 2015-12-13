В новогодние каникулы в театре кукол покажут уникальный спектакль и научат делать волшебные украшения

Театр кукол приготовил сюрприз для зрителей. Помимо новогодних представлений и хороводов у елки, в дни зимних каникул здесь покажут уникальное представление. «Рождественский вертеп» создали в театре более 20-ти лет назад. Тогда он стал настоящим событием – это был единственный вертепный спектакль на Урале. В этом году легендарную постановку решили восстановить, сохранив прежние декорации и кукол. Кстати, несмотря на возраст, реквизит хорошо сохранился: дереву и красивым тканям, из которых изготовлены куклы, время только добавило очарования и шарма.

Вертепный театр как жанр не новичок. Чудесное действо живет в России почти триста лет: его показывали от Рождества до Крещения, играли для себя и соседей, переходя из дома в дом с песнями и колядками. Свое название жанр получил по одному из главных событий христианского мира – рождению Христа в вертепе (пещере, скрытой от людей). Духовные сцены сочетаются в вертепе с бытовыми, комическими историями. Это определило устройство кукольного ящика. Он поделен пополам: в верхней части находится мир святых, в нижней – светский. Куклы тоже необычны: каждая прикреплена к проволоке и двигается по линиям прорезов в сцене.

В рождественские дни Театр кукол приглашает зрителей прикоснуться к замечательной традиции и окунуться в атмосферу чуда. В свете свечи оживут люлька с младенцем, склонившиеся над ним Богородица и Иосиф, ослик и вол согреют малыша дыханием, ангел озвучит Радостную Весть, а пастухи и волхвы принесут дары.

Настроит на волшебство и мастер-класс по изготовлению рождественских украшений, который зрители смогут посетить перед представлением. Также гостей посвятят в тайны возникновения, устройства и традиций вертепного действа. Все спектакли пройдут в малом зале театра, где вместо привычных кресел дети и взрослые небольшой компанией смогут разместиться на ковре из теплых одеял, а также кубиках и скамейках.