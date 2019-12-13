Губернатор Свердловской области официально сделал 31 декабря выходным днем
Сегодня, 11:27Свободное времяФото: 1Mediainvest.ru
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Документ актуален для чиновников правительства Свердловской области, а также госслужащих региона. В документе сказано также, что органам местного самоуправления муниципалитетов, муниципальным учреждениям и предприятиям также рекомендовано перенести выходной.
Перед подписанием распоряжения глава региона в соцсетях провел опрос касательно переноса рабочего дня, в голосовании приняли участие более 12 тысяч человек, 11 тысяч пожелали 31 декабря отдыхать.
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