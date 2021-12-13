Дед Мороз приехал в Екатеринбург

Дед Мороз приехал в Екатеринбург
Дед Мороз приехал в Екатеринбург
Сегодня, 10:06Свободное времяФото: 1MI
Поезд Деда Мороза приехал на железнодорожный вокзал Екатеринбурга. Здесь запланирована праздничная программа.

Состав прибыл в 9 утра. Можно побывать на праздничной программе и посетить сам поезд. Для детей запланирован специальный квест, чаепитие и сладкий подарок, пишет Ура.ру.

Отмечается, что на перрон и в вагоны можно только при наличии документов. Это может быть QR-код или тест с отрицательным результатом на коронавирус. Кроме того, потребуется и документ, удостоверяющий личность.

Поезд пробудет в Екатеринбурге до 18.00. Потом состав поедет дальше. Уже 14 декабря он ожидается в Ижевске, а 15 декабря в Казани.

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Новый годДед МорозЕкатеринбург
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