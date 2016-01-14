Коза Шаня станет главной героиней праздника проводов 2015 года в Екатеринбургском зоопарке (ФОТО)

На празднике проводов старого года 16 января коза Шаня будет в центре внимания. Малыши и взрослые узнают, как ухаживают за непоседливой козой, примут участие в творческом мастер-классе, научатся делать съедобные бусы для козочки и смогут ее покормить, а также сделают памятные фото с живым символом уходящего года. Всех гостей праздника ждут подарки от Екатеринбургского зоопарка и символа уходящего года козы Шани.

Каждый год в Екатеринбургском зоопарке выбирают живой символ Нового Года. В выборах принимают участие все желающие, гости и жители Екатеринбурга и других городов России, так в разные периоды символами становились: амурский тигр, бенгальский варан и многие другие. А вот символом 2016 года стал шимпанзе Джонни. Традиция ассоциировать наступающий год с животным пришла из китайского календаря. По легенде, Будда призвал править на земле в течение года 12 животных. Сначала — Крыса, затем — Бык, далее — Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака, Кабан. Красивая легенда в современности приобрела новый смысл — усатые и хвостатые символизируют характер событий грядущего года.