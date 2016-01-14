Сегодня в Нижнем Тагиле был особенно красивый рассвет: небо окрасилось в алый цвет (ФОТО)
14 января 2016, 12:35Свободное времяДенис Таратонов
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Зимние пейзажи обычно небогаты на яркие краски. Тем не менее, сегодня природа подарила тагильчанам возможность насладиться великолепным восходом.
Сюжеты: Нижний Тагил
К сожалению, для многих горожан этот восход, скорее всего, остался незамеченным. Небесная красота продержалась около 10 минут, а затем небо стало снова по-зимнему пасмурным. Но всё равно, увидевшим этот восход тагильчанам природа подарила заряд хорошего настроения на весь сегодняшний день.
Тагильчане уже вовсю делятся фотографиями этого природного явления. Необычно яркий для зимы рассвет был виден из всех районов города. А тем, кто не успел насладиться этим явлением в живую, мы предлагаем посмотреть на январское утро на этих фотографиях:
Фото: [TТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ
В этом году природа уже удивляла тагильчан. 1 января на закате дня в небе над Тагилом появилась радуга (многие утверждали, что это было гало).
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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