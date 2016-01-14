Тагильчан приглашают в Крещение окунуться в проруби на Чусовой (ФОТО)

Святость этих дней нередко нарушалась гаданиями и другими суеверными обычаями, уцелевшими от языческих обрядов. Желание узнать будущее будоражило сознание и привлекало многие поколения людей. Не угасло оно и по сей день. Даже верующие христиане в Святки гадают и колядуют. Смыть сей грех прихожане могут сразу же после Святок – в Крещение Господне. Для этого вырубается специальная прорубь в виде креста – Иордань. Купание начинается с праздничного молебна, а продолжается народными гуляниями. Вода из иордани считается святой и целебной.

Этот год тоже не станет исключением. В Природном парке «Река Чусовая» 19 января таинства освящения Иорданей пройдут в нескольких селениях.

В деревне Усть-Утка, на реке Межевая Утка, мероприятие начнется в 13 часов 30 минут. Силами туристической компании «Костер-тур», рядом с прорубью уже установлены теплые раздевалки, традиционно будет организована «полевая» кухня, горячий чай из большого самовара, а также праздничная программа – выступление творческих коллективов и катание на «бубликах» за снегоходом.

По вопросам организованной доставки обращаться по телефону (3435) 922-955 «Костер-тур».

Можно приехать заранее, в деревне находится турбаза парка.

Поселок Староуткинск и село Чусовое также приглашают 19 января всех желающих окунуться в Иордань. Освящение проруби начнется в 12:15 Староуткинское водохранилище и в 15:00 часов на Старошайтанском пруду.

Справки по телефону (3435) 41-67-96.