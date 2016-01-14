Ярким праздником для воспитанников детских домов завершилась акция «Полицейский Дед Мороз» (ФОТО)

Праздник начался с музыкальной новогодней сказки, роли в которой исполняли ученики школы. Сидящие в зале малыши заворожено наблюдали за приключениями главных героев, Солдата и Нового года, в которые они попадали в поисках Снегурочки. Вместе с героями сказки зрители побывали в подводном царстве хитрого водяного царя, в услужении которого жили его сестра Омутина, прекрасные русалки, пираты, Тетушка Непогодушка и другие сказочные герои.

Как только Снегурочка была освобождена из заточения, она вместе с Дедом Морозом поспешила поздравить всех ребятишек с Новым Годом! Они пригласили малышей в хоровод вокруг прекрасной елки, где развлекали гостей играми, шутками, песнями и танцами.

С Новым годом и Рождеством всех ребят поздравила начальник отдела по делам несовершеннолетних Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» подполковник Татьяна Пинаева:

Сегодня мы с вами побывали в настоящей зимней сказке, которую с большой теплотой подарили вам ученики гимназии. Хочу, чтобы в ваших душах селилось только добро, и вас окружали лишь такие друзья, как сильный и мужественный Солдат из сказки. Будьте радостны, счастливы, послушны весь год и успехов вам во всех делах!

Традиционно на протяжении уже многих лет каждый сотрудник Нижнетагильского гарнизона полиции вносит свой вклад для поздравления с самым любимым праздником ребят из детских домов и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - отметила руководитель ПДН отдела полиции № 21 майор Светлана Сараева. – Вот и в этот раз полицейские подготовили для вас сладкие подарки и мандарины, без которых не обходится ни один новогодний праздник!

На память о замечательном празднике у ребят останутся совместные фотографии с полицейскими участниками новогодней елки.