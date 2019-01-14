Пользователи «ВКонтакте» смогут задать вопросы ученикам бизнес-завтрака Forbes
15 января журнал Forbes проведёт в соцсети «ВКонтакте» прямую трансляцию, в которой участники Гайдаровского форума ответят на вопросы пользователей.
Бизнес-завтрак на предстоящем форуме будет посвящен частным инвестициям в образование. Задать вопросы смогут все желающие. Начало трансляции 15 января в 9.00 по московскому времени.
Среди участников беседы пресс-служба соцсети называет главу Сбербанка Германа Грефа, предпринимателя Рубена Варданяна, министра просвещения РФ Ольгу Васильеву.
Главная задача завтрака Forbes — определить соотношение частного и государственного партнерства в сфере образования, обсудить механизмы инвестирования, а также рассмотреть наиболее успешные коммерческие практики, пояснил редакционный директор Forbes Николай Усков.
Вопросы участникам пользователи «ВКонтакте» смогут задать в официальном сообществе журнала Forbes, сообщает пресс-служба соцсети.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости