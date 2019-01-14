Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Школьники и взрослые стали участниками бала-маскарада в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Venetian mask carnival mask secret masquerade 3075912

Школьники и взрослые стали участниками бала-маскарада в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:07Свободное времяФото: maxpixel.net
Читайте
также
Запрет на питание из дома: как к этому относятся родители школьников Нижнего Тагила?
От образования до экологии: на что потратят 12,9 млрд в Нижнем Тагиле в 2019 году?
Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?