Школьники и взрослые стали участниками бала-маскарада в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Школьники и взрослые готовились к этому событию: шили костюмы и разучивали различные танцы. В ГДДЮТ подготовкой к балу занималась хореограф Людмила Борисова, которая обучила участников полонезу, вальсу, танго и другим танцам.

Мы в школе собирались на репетиции, мерили костюмы. Каждую неделю мы собирались в ГДДЮТ в этом зале и разучивали танцы. Было ужасно интересно, рассказала юная участница бала.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»

По словам руководителя Федерации детских и молодежных объединений «Юные тагильчане» Натальи Ларьковой, при подготовке к балу школьники не только разучивали танцы, но и готовили игровые программы: флешмобы, загадки и викторины.