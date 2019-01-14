Школьники и взрослые стали участниками бала-маскарада в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Традиционный бал-маскарад состоялся в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле в канун Старого нового года.
Школьники и взрослые готовились к этому событию: шили костюмы и разучивали различные танцы. В ГДДЮТ подготовкой к балу занималась хореограф Людмила Борисова, которая обучила участников полонезу, вальсу, танго и другим танцам.
Мы в школе собирались на репетиции, мерили костюмы. Каждую неделю мы собирались в ГДДЮТ в этом зале и разучивали танцы. Было ужасно интересно, рассказала юная участница бала.
По словам руководителя Федерации детских и молодежных объединений «Юные тагильчане» Натальи Ларьковой, при подготовке к балу школьники не только разучивали танцы, но и готовили игровые программы: флешмобы, загадки и викторины.
В завершении вечера были выбраны победители в четырех номинациях: «Лучший костюм», «Лучшая игровая программа», «Победы в конкурсах» и «Лучшее исполнение танцев», сообщает «Тагил-ТВ».
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