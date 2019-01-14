Главная ель Нижнего Тагила заняла второе место в голосовании за лучшую моноёлку
Сегодня, 10:13Свободное времяФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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14 января завершилось голосование на лучшую моноёлку. Новогодняя красавица из Нижнего Тагила заняла второе место, уступив лишь моноёлке из Сарапула.
Сюжеты: Нижний Тагил
Всего в голосовании участвовали девять городов - Нижний Тагил, Сарапул, Кумертау, Кушвиново, Армянск, Соль-Илецк, Донецк (Ростовская область), Нытва и Дорогобуж.
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Определение победительницы состоялось на площадке группы «Диалог 319» в соцсети ВКонтакте, созданной для коммуникаций, в том числе жителей моногородов.
Новогодняя ель из Нижнего Тагила набрала 22 605 голосов, у лидера – 25 067 голосов.
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