Главная ель Нижнего Тагила заняла второе место в голосовании за лучшую моноёлку

Читайте

также

Запрет на питание из дома: как к этому относятся родители школьников Нижнего Тагила?

От образования до экологии: на что потратят 12,9 млрд в Нижнем Тагиле в 2019 году?

Компенсация за отдых в России: нужна ли она и как ее получить жителям Нижнего Тагила?