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Главная ель Нижнего Тагила заняла второе место в голосовании за лучшую моноёлку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Главная ель Нижнего Тагила заняла второе место в голосовании за лучшую моноёлку

Сегодня, 10:13Свободное времяФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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