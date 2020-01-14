Тлеющая свалка в Екатеринбурге стала зоной для фотосессий

Организаторы фотосессии рассказали, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме потребления. По их словам, на мировые свалки каждую секунду привозят тысячи килограммов одежды. Активисты считают, что людям нужно покупать меньше вещей.

На снимках со свалки модель стоит на фоне горящего мусора, засыпанного снегом. На голове у нее надет тлеющий пакет.