Тлеющая свалка в Екатеринбурге стала зоной для фотосессий

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В Екатеринбурге активисты провели фотосессию на тлеющей свалке, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Организаторы фотосессии рассказали, что таким образом хотят привлечь внимание к проблеме потребления. По их словам, на мировые свалки каждую секунду привозят тысячи килограммов одежды. Активисты считают, что людям нужно покупать меньше вещей.
На снимках со свалки модель стоит на фоне горящего мусора, засыпанного снегом. На голове у нее надет тлеющий пакет.
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Напомним, свалка в Екатеринбурге горит уже месяц, ее тушат при помощи снега. Однако дым от тления распространился на два района. Прокуратура обратилась с иском в суд, надзорное ведомство требует обязать местные власти ликвидировать незаконную свалку.
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