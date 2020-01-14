В Екатеринбурге прошел последний фестиваль «Старый новый рок»
Сегодня, 11:58Свободное времяФото: «Областная газета»
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Последний фестиваль «Старый новый рок», который прошел в Екатеринбурге 13 января, посетили более пяти тысяч человек, пишет «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
В течении шестичасового музыкального нон-стопа на сцене выступили 258 музыкантов и 37 групп. Среди них: «ТОП», «Ва-банкъ», «Чайф», «Junkyard Storytellaz», «OQJAV» и «Coperniquo».
Фестиваль завершился исполнением гимна мероприятия — «Соня любит Петю».
Напомним, закрытие связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.
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