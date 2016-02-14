14 февраля в Нижнем Тагиле пройдет акция "Бесплатные объятья"
14 февраля 2016, 14:15Свободное времяАлександра Логинова
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Молодые активисты из Нижнего Тагила снова готовы порадовать прохожих бесплатными дружескими объятиями.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 февраля - праздник спорный. Кто-то утверждает, что День Святого Валентина чужд православным христианам, а кто-то просто получает еще один повод признаться в любви дорогому человеку.
Эти прения не мешают молодежи радоваться еще одному хорошему дню: сегодня с 16 до 17 часов на Театральной площади и перед кинотеатром "Родина" молодые волонтеры будут обнимать всех прохожих и дарит им теплые улыбки и добрые слова. Всех, кто хочет присоединиться к милой акции, приглашают этим вечером на "Бесплатные объятия"!
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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