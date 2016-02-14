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14 февраля в Нижнем Тагиле пройдет акция "Бесплатные объятья"
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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14 февраля в Нижнем Тагиле пройдет акция "Бесплатные объятья"

14 февраля 2016, 14:15Свободное времяАлександра Логинова
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