14 февраля в Нижнем Тагиле пройдет акция "Бесплатные объятья"

14 февраля - праздник спорный. Кто-то утверждает, что День Святого Валентина чужд православным христианам, а кто-то просто получает еще один повод признаться в любви дорогому человеку .

Эти прения не мешают молодежи радоваться еще одному хорошему дню: сегодня с 16 до 17 часов на Театральной площади и перед кинотеатром "Родина" молодые волонтеры будут обнимать всех прохожих и дарит им теплые улыбки и добрые слова. Всех, кто хочет присоединиться к милой акции, приглашают этим вечером на "Бесплатные объятия"!