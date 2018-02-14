99 браков заключены между свердловчанами в День всех влюблённых

Всего было принято 99 заявлений. Регистрации в этот день проходили в четырёх ЗАГСах Екатеринбурга, в Нижнем Тагиле, Ирбите, Лесном, Красноуральске, Полевском, Алапаевске, Качканаре и Нижней Салде.

Начальник управления ЗАГСов по Свердловской области Лариса Никонова отметила, что в этот день в брак вступают самые стойкие, самые влюблённые свердловчане.

Интересно, что в 2017 году в регионе было зарегистрировано 33 000 браков. По сравнению с 2016 годом процентный показатель возрос на 4,6%. В брак вступают граждане от 25 до 34 лет.

Кроме того, в 2017 году было зарегистрировано 1 800 браков с иностранцами: немцами, вьетнамцами, израильтянами, а также с гражданами СНГ.

Что касается разводов, в 2017 году браки расторгли 19 900 семей, передает издание «Интерфакс».