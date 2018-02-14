Космос, Одиссей, Рогнар и Антилопа появились на свет на Урале в 2017 году

В свердловском Управлении ЗАГС подвели итоги 2017 года и назвали самые популярные и редкие имена, которые пары давали своим детям.

Так, в прошлом году на свет среди мальчиков появились Амур, Адам, Данко, Космос, Одиссей, Рогнар, четыре Добрыни. Редкие имена среди девочек – Забава, Купава, Осень, Антилопа, Николетта.

При этом наиболее распространенными именами оказались Александр, Артем, Михаил, Иван, Дмитрий. Девочек часто называли Софией, Викторией, Марией, Дарьей и Варварой. Также малышей называют короткими именами: Тим, Кир, Марк, Мия и Софи.

2 300 свердловчан в 2017 году решились на перемену имени или фамилии. Появился Джек Дэниелс, Джессика Джон, Риккардо Карлос, Ладомира Дарасветовна и второй Люцифер, пишут «РИА новости».