Смартфоны и гаджеты стали самыми непопулярными подарками на День святого Валентина
14 февраля, 06:05Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно опросам, проведенным среди пользователей социальной сети «Одноклассники», смартфоны и гаджеты признаны самыми непопулярными подарками ко Дню всех влюблённых.
По результатам опроса, который провели среди пользователей «Одноклассников», чаще всего россияне предпочитают дарить на День святого Валентина съедобные подарки.
51% пользователей отдали предпочтение «чему-то вкусному». Смартфоны и гаджеты были признаны самыми непопулярными подарками. Только 2% опрошенных готовы порадовать вторую половинку технической новинкой.
Как сообщает пресс-служба социальной сети, в топ сюрпризов для влюбленных также вошли товары для хобби, цветы и ювелирные украшения.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей