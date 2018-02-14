Смартфоны и гаджеты стали самыми непопулярными подарками на День святого Валентина

По результатам опроса, который провели среди пользователей «Одноклассников», чаще всего россияне предпочитают дарить на День святого Валентина съедобные подарки.

51% пользователей отдали предпочтение «чему-то вкусному». Смартфоны и гаджеты были признаны самыми непопулярными подарками. Только 2% опрошенных готовы порадовать вторую половинку технической новинкой.

Как сообщает пресс-служба социальной сети, в топ сюрпризов для влюбленных также вошли товары для хобби, цветы и ювелирные украшения.