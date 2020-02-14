В Драматическом театре Нижнего Тагила началась работа на спектаклем «Мертвые души»
Актеры Нижнетагильского драматического театра приступили к работе над постановкой «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя, сообщает АН «Между строк».
Постановкой занимается режиссер из Санкт-Петербурга Андрей Гончаров. Он и другие создатели нового спектакля — художник-постановщик Константин Соловьев и художник по костюмам Вера Параничева — уже работали над постановкой по рассказу Антона Чехова «О любви».
Как отмечают в театре, у Гончарова свой авторский подход к созданию спектаклей. Он не занимается инсценировкой, а собирает актеров небольшими группами, чтобы читать отдельные фрагменты авторского текста, придумывать спектакль и собирать его из отдельных фрагментов.
Мне очень интересны философские, размышленческие моменты в «Мертвых душах». Мне безумно хочется сделать их вкусно, красиво: размышления в дороге, размышления при виде человека, ситуации, которые есть у Гоголя. Даже в большей степени, чем сами сцены с помещиками и сцены покупки. Вот такая у меня нацеленность — на исследование пространства. Пространства, в котором мы живем. Пространства Руси. Пространства этой страны, которая куда-то без нас или с нами уезжает, несется. Вот в это путешествие мы и отправляемся,рассказал Гончаров.
Премьера нового спектакля намечена на 10 апреля.