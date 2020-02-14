В Нижнем Тагиле стало известно имя лучшего ученика года
Сегодня, 14:01Свободное времяФото: «Тагильский рабочий»
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Учащаяся гимназии № 86 в Нижнем Тагиле Валерия Бабайлова победила в конкурсе «Ученик года — 2020», пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Финал конкурса прошел накануне в ГДДЮТ. За право стать лучшим учеником года боролись пятеро ребят. Заочный этап конкурса длился около полугода. В финале ребятам предстояло выступит на сцене. Школьники писали эссе, представляли портфолио, участвовали в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная».
На сцене ребята показали творческие номера, помогали им в этом одноклассники и школьные друзья. Победительница тагильского этапа конкурса Валерия Бабайлова будет представлять город на областном уровне.
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