В Нижнем Тагиле стало известно имя лучшего ученика года

Финал конкурса прошел накануне в ГДДЮТ. За право стать лучшим учеником года боролись пятеро ребят. Заочный этап конкурса длился около полугода. В финале ребятам предстояло выступит на сцене. Школьники писали эссе, представляли портфолио, участвовали в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная».