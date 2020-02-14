Журналисты «допрыгались». Мы вызвали все тагильские СМИ на битву, но битвы не вышло

Обычно мы конкурируем на работе, а теперь решили посоревноваться в ловкости. Не всерьёз, конечно. На самом деле, главной целью было повеселиться и как-то необычно, а потому мы очень быстро решили, что спортивно-развлекательный центр с батутным парком — это достаточно необычное место для сбора всех городских СМИ. Тем более, что большей части профессия журналиста подразумевает сидячий — за компьютером, во время набора текста — образ жизни (эх, никакой романтики).

В «Атмосфере», правда, сразу начали нагнетать. Попросили изучить правила безопасности: мол, у нас тут не шуточки, давайте-ка соберитесь. Потом ещё и разминаться надо было. С одной стороны, оказалось, что да, с непривычки, чтобы изобразить на батутах хоть что-то достойное, пришлось приноровиться (так что спасибо за разминку). С другой — ну невозможно прыгать до потолка и сохранять серьёзный настрой.

Вот наш обычно хмурый (на твёрдой поверхности) главред Антон Селиверстов прыгает на батуте. Уиии!

Это он ещё подготовился, а некоторые даже сменную одежду с собой не принесли — прыгали в джинсах. Как например, наш директор Ирина Гольмгрейн.

Ну не мне её судить.

А вот главный редактор АН «Между строк» Наталья Вахонина. Смотрите-смотрите, даже она улыбается.

Во взрослой жизни этого очень не хватает, мы ведь все серьёзные люди. А на батутах даже немного побыли гимнастами — учились делать трюки,призналась Наташа.

К «телеконовским» насчёт эмоций никогда претензий не было.

Мне кажется, взрослым полезно хотя бы раз в неделю плюхнуться со всей дури в яму с поролоновыми кубиками, прокатиться на тарзанке и почувствовать себя летающим суперменом. Мы с коллегами побесились, сбросили с себя насыщенный информационный день, размяли в очередной раз мышцы и получили только положительные эмоции. Прыгали как дети малые и все время улыбались,говорит Камила Мориак.

Вообще, можно было так весь час просто скакать, и все были бы довольны. Но сотрудникам «Атмосферы» недостаточно, чтобы вы «просто» скакали — они выдумали конкурсы. Сначала показывали, как исполнять в полёте всякие фигуры и просили повторить.

Затем устроили забег в поролоновой яме. Сказали, что это ради нашего веселья, а на деле громче всех смеялись те, кто смотрел на всё это со стороны.

Потом нас заставили буквально лезть на стену. Кстати, наш главред один из немногих, кто с этим легко справился. Что, впрочем, неудивительно. Во-первых, он почти под два метра ростом. Во-вторых, он и так почти ежедневно «лезет на стену». Ну, а чего, работа такая — нервишки должны быть крепкие.

Потом началось нечто вообще странное. Мы, конечно, предполагали на этой тусовке укрепить дружбу с коллегами, но не до такой же степени. Теперь некоторым из них я даже не знаю, как в глаза смотреть. В этом конкурсе больше всех веселились не те, кто в этом участвовал, а те, кто стоял в стороне и снимал происходящее на телефон.

Кстати, мы заявляли это мероприятие под вывеской «Битва журналистов», но, как видите, битвой тут и не пахло. «Атмосфера» попыталась было пробудить в нас сопернический дух «вышибалами» на батутах, но и тут мы не смогли настроиться на серьёзный лад.

Ведущий посмотрел-посмотрел на это и решил унизить нас проверкой на координацию. Первое задание заключалось в том, чтобы, удерживая по-волейбольному мячу, сделать 15 касаний. Пятнадцать!

Через пару минут он сжалился до 10 касаний.

Фото: tagilcity.ru

Ещё через минуту — до пяти.

Фото: tagilcity.ru

Но тут уж мы не ударили в грязь лицом. Тогда ведущий придумал новый конкурс. Участники должны были прыгать на батутах, перекидывать друг другу поролоновые кубики соседу слева и одновременно ловить их от соседа справа.

Фото: tagilcity.ru

С первой попытки ничего не вышло (ну надо же).

Фото: tagilcity.ru

И со второй…

Ведущий пытается что-то объяснить Фото: tagilcity.ru

И с третьей…

На четвёртой что-то начало получа… А, нет, мы снова облажались.

Фото: tagilcity.ru

После пятой попытки ведущий закрыл лицо руками. К его чести стоит отметить, что он смог сдержать слёзы. Хотя возможно, он пытался не заржать.

Тот самый ведущий Фото: tagilcity.ru

Но были и те, кто смог компенсировать наши недостатки — мы же ещё и детей привели. Вот эти ребятки там устроили мастер-класс. На батутах у них получалось явно лучше нашего.

Потом они ещё и на нёрф-арене повоевали. Так что формально битва всё-таки состоялась.

Одна из девчонок оказалась 111-тысячным посетителем парка и получила за это сертификат на бесплатное посещение. Стыдно признаться, но я в этот момент задался вопросом: «Ну почему всё лучшее всегда детям?!» Поздравил счастливицу исключительно ради приличий.

111-тысячная посетительница парка Фото: tagilcity.ru

После нас повели в лаунж — привести себя в чувство, отпаиваясь водичкой. Надо признать, что батуты очень сильно выматывают — как физически, так и эмоционально. Но это как после тренажёрного зала — усталость приятная.

Короче, мы отлично провели время. Спасибо нам, что всех пригласили, и спасибо «Атмосфере», что нас пустили. Как сказала Наталья Вахонина, если ещё раз соберётесь заставить «взрослых успешных» людей прыгать как дети, набирайте — мы в деле. Так что жди, «Атмосфера», мы ещё вернёмся. Как оказалось, посетить батутный парк — это хороший формат для корпоратива: весело и здоровье сбережёте.

Фото: tagilcity.ru